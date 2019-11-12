В Туапсе депутат горсовета подозревается в мошенничестве

В отношении депутата городского совета Туапсе возбуждено дело о крупном мошенничестве, сообщило Следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Депутат предложил предпринимателю покровительство при ведении бизнеса в курортной сфере, обещая избавить его от проверок и штрафов. Взамен депутат попросил полмиллиона рублей, о чем стало известно сотрудникам управления ФСБ России по краю.

По данным СКР, весной 2019 года депутат сообщил знакомому индивидуальному предпринимателю, что в случае выявления нарушений при предоставлении услуг в сфере курортного отдыха он может избавить бизнесмена от административной ответственности. В августе 2019 года депутат встретился с предпринимателем, напомнил о договоренности и потребовал передать деньги. Предприниматель сообщил о ситуации в правоохранительные органы. В период с 14 по 17 октября 2019 года заявитель перечислил на банковскую карту сестры подозреваемого часть требуемой суммы в размере 300 тыс. руб., которые она передала своему брату. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Анна Перова, Краснодар