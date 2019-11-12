Курбан Бердыев может завершить тренерскую карьеру

Экс-главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев может завершить свою тренерскую карьеру, передает издание «Спopт дeнь за днeм».

По данным СМИ, 67-летний специалист в данный момент увлечен проектом развития детско-юношеского футбола в Татарстане, куратором которого он стал по предложению президента республики Рустама Минниханова. Кроме того, господин Бердыев не находит возможности совмещать нынешнюю деятельность с тренерской работой.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев может возглавить один из клубов Российской Премьер-лиги. В частности, речь шла о «Сочи» и московском «Динамо». Однако, специалист опроверг данную информацию.

"Ъ-Казань"