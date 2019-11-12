Прокуратура нашла нарушения в использовании причалов акватории Азовского моря

Таганрогская транспортная прокуратура провела проверку гидротехнических сооружений в акватории Азовского моря и нашла нарушения в их использовании, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверка показала, что эксплуатирующие инфраструктуру порта филиал ФГУП «Росморпорт», ЗАО «Приазовье», АО «Таганрогский морской торговый порт», ООО «Курганнефтепродукт», ООО «ТСРЗ» нарушили технический регламент о безопасности объектов морского транспорта. Так, компании не соблюдали правил швартовки морских судов, превышали нормы эксплуатационных нагрузок порта, не ремонтировали причалы. Руководителям

По результатам проверки транспортной прокуратурой руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений. Всем руководителям предприятий прокуратура направила представления об устранении нарушений. Кроме того, правоохранители направили в Арбитражный суд Ростовской области заявления о привлечении организаций к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов).

Дарья Голякова