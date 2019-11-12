В ульяновском поселке Мулловка снова зафиксировано загрязнение воздуха

В рабочем поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области снова зафиксировано загрязнение воздуха. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил председатель регионального правительства Александр Смекалин.

Жители поселка ранее неоднократно жаловались на местные предприятия ООО «Гиппократ» и ООО «ИАЦ БРОК», загрязняющие почву и воздух. По данным Александра Смекалина, ему снова поступила информация на загрязнение окружающей среды.

По данным Росгидромета подтвердили эти опасения, в поселке зафиксировано превышение предельно-допустимых концентраций по фосфатам (14 ПДК), а также по биологическому (36,5 ПДК) и химическому (80 ПДК) потреблению кислорода в сбросах, осуществляемых ООО «Гиппократ» после промывки оборудования. В правительстве Ульяновской области обратились к представителям Росприроднадзора с просьбой провести проверку предприятия, обязать его установить локальные очистные сооружения или присоединиться к существующей системе канализации.

Господин Смекалин также заявил, что, несмотря на принятое решение о рекультивации бардохранилищ, работы до сих пор не начались, проектная документация находится в стадии разработки. При этом Россельхознадзор выявил нарушения в использовании земель сельхозназначения. В правительстве поручили сделать все для ускорения процесса рекультивации.

ООО «Гиппократ» специализируется на производстве спиртовых настоек. Два года назад федеральные телеканалы сообщали о последствиях экологической катастрофы, вызванной прорывом котлована, где хранились отходы фармацевтического производства предприятия.

Евгений Чернов