Названа дата приезда Деда Мороза из Великого Устюга в Самару

Дед Мороз из Великого Устюга посетит Самару 22 декабря. Об этом сообщает городская администрация.

«В этот день он посетит социальные учреждения для детей и встретится с самарцами на площади имени Куйбышева»,– говорится в сообщении.

Основное празднование Нового года в Самаре пройдет на площади имени Куйбышева. На ее территории планируется смонтировать елку высотой около 26 м с шестью елями поменьше. Они будут украшены медиагирляндами в виде композиций на разные сюжеты.

Кроме того, с 27 декабря на площади заработает усадьба самарского Деда Мороза. В ней гостей ждет представление со сказочными героями, главным волшебником страны и его помощницей Снегурочкой.

Георгий Портнов