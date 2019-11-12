УГОК должен выплатить около 9 млн рублей за загрязнение водохранилища

Апелляционная инстанция арбитражного суда обязала АО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (УГОК) УГМК-холдинга заплатить в бюджет 8,9 млн руб. компенсации за ущерб, причиненный в 2014-2015 годах водохранилищу на реке Ялшанка. С иском о взыскании компенсации в арбитражный суд обратилось Уральское управление Росприроднадзора. В ходе плановой проверки в октябре-декабре 2016 года ведомство установило, что УГОК в сентябре-ноябре 2014 года и в марте-июле 2015 года сбрасывал в водоем стоки Узельгинского рудника на Молодежном месторождении с существенным превышением содержания сульфатов и кальция. Нормативы по кальцию и сульфатам были превышены в три — 20 раз. От выполнения мероприятий по строительству всего цикла очистки сточных вод компания уклонилась, отметил в исковом заявлении Росприроднадзор.

Ущерб, нанесенный водоему, в ведомстве оценили в 11,57 млн руб., но в иске снизили сумму компенсации на 2,7 млн руб.: 101 тыс. руб. УГОК сам заплатил в бюджет за сверхлимитные сбросы загрязняющих веществ, на 2,6 млн руб. провел мероприятия по снижению воздействия Узельгинского рудника на водные объекты Челябинской области.

Арбитражный суд Башкирии, рассмотрев иск, в его удовлетворении отказал, посчитав ущерб недоказанным. Апелляция сочла решение необоснованным и удовлетворила иск полностью.

Водохранилище на реке Ялшанка является водным объектом рыбохозяйственного назначения и относится бассейну реки Урал, отмечается в определении суда.

Сумма присужденной УГОК компенсации сопоставима с 4% чистой прибыли комбината, полученной в 2018 году (составила 221 млн руб.). Выручка комбината составила 21,96 млрд руб. УГОК специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и пиритного концентратов. Имеет лицензии на право пользования девятью месторождениями медно-колчеданных руд. Основной минерально-сырьевой базой являются Учалинское, Молодежное и Узельгинское месторождения в Башкирии.

Майя Иванова