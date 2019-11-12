«Ростов-Арена» к концу года перейдет в собственность Ростовской области

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче стадиона «Ростов Арена» Ростовской области из федеральной собственности до начала 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее писал “Ъ-Юг” региональные власти планировали принять стадион еще осенью этого года. До 1 июля региональное министерство спорта должно было рассчитаться со всеми подрядчиками и закрыть акты выполненных работ по стадиону.

Дарья Голякова