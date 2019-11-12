В Курской области собрано около 5 млн тонн сахарной свеклы

Урожай сахарной свеклы в Курской области составил порядка 5 млн т по итогам уборочной кампании 2019 года, следует из сообщения пресс-службы региональной администрации. Средняя урожайность составила 507 ц\га. По оперативным данным, сахарными заводами заготовлено 3,24 млн т свеклокорней, из них переработано 2,5 млн т, выработано 388 тыс. т сахара. В настоящий момент в регионе идет уборка кукурузы на зерно, остальные сельхозкультуры уже убраны. Обмолочено более 90% кукурузных полей, намолочено 1,17 млн т зерна кукурузы при средней урожайности свыше 89 ц/га.

Ирина Лобанова