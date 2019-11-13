Такси и каршеринг получат оценку нижегородцев Горячую линию по этой теме открыл региональный Роспотребнадзор.

У нижегородцев появилась возможность пожаловаться на услуги такси и каршеринга.

До 25 ноября этого года региональным Роспотребнадзором открыта специальная горячая линия, о которой «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала начальник отдела по защите прав потребителей регионального Роспотребнадзора Нина Цветкова.

Специалисты будут консультировать позвонивших о правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Напомним, что нижегородцы часто жалуюстя на качество работы такси и услуг каршеринга, а сами таксисты, в свою очередь, критикуют работу агрегаторов.