Такси и каршеринг получат оценку нижегородцев
Горячую линию по этой теме открыл региональный Роспотребнадзор.
У нижегородцев появилась возможность пожаловаться на услуги такси и каршеринга.
До 25 ноября этого года региональным Роспотребнадзором открыта специальная горячая линия, о которой «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала начальник отдела по защите прав потребителей регионального Роспотребнадзора Нина Цветкова.
Специалисты будут консультировать позвонивших о правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.
Напомним, что нижегородцы часто жалуюстя на качество работы такси и услуг каршеринга, а сами таксисты, в свою очередь, критикуют работу агрегаторов.