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Фото: Андрей Абрамов

Такси и каршеринг получат оценку нижегородцев

Горячую линию по этой теме открыл региональный Роспотребнадзор.

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У нижегородцев появилась возможность пожаловаться на услуги такси и каршеринга.


До 25 ноября этого года региональным Роспотребнадзором открыта специальная горячая линия, о которой «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала начальник отдела по защите прав потребителей регионального Роспотребнадзора Нина Цветкова.

Специалисты будут консультировать позвонивших о правилах перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Напомним, что нижегородцы часто жалуюстя на качество работы такси и услуг каршеринга, а сами таксисты, в свою очередь, критикуют работу агрегаторов.

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