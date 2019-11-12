Главная бизнес-премия года пройдет в Ростове в декабре

5 декабря «Коммерсантъ-Юг России» соберет в одном из лучших лофт-пространств Ростова представителей региональной бизнес-элиты, чтобы отметить тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие областного предпринимательства в 2018–2019 годах. Премия «Твердые знаки» ежегодно вручается ИД «Коммерсантъ» в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Самаре, Новосибирске, Перми и других городах России. В Ростове награждение пройдет впервые.



В рамках бизнес-премии более 60 собственников и топ-менеджеров средних и крупных предприятий из Ростова и Ростовской области будут представлены в 9 номинациях, среди которых — «Сделка года», «Слово с твердым знаком», «Настрой на лучшее», «Дело техники», «За перспективу», «Чистый бизнес», «Бизнес — городу», «Не хлебом единым» и «Сделано на Дону».

Методика определения победителей предельно проста и прозрачна. Из лонг-листа, составленного редакцией, экспертное жюри выберет финалистов, проголосовав за наиболее достойных, по их мнению, кандидатов. На основании подсчета голосов будут определены победители. В состав экспертного жюри вошли представители администрации города и области, ростовского бизнес-сообщества, банкиры, руководители крупных компаний и деловых СМИ.

Кроме того, редакция «Коммерсантъ-Юг России» вручит специальную премию,— «Человек года», и это будет единственная номинация, в которой коллектив издания позволит себе выразить субъективное, личное мнение.

Все победители «Твердых знаков» будут награждены уникальными статуэтками ЗАО «”Коммерсантъ” в Ростове-на-Дону».

Наряду с первыми лицами ведущих компаний региона, в число гостей церемонии награждения вошли представители власти, общественных организаций, наиболее влиятельные ученые и политики из Ростова-на-Дону и Ростовской области — всего более 250 персон.

Подробнее о подготовке церемонии и ходе голосования — в ближайших анонсах на странице премии.