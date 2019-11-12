Гарантийный фонд Татарстана предоставил бизнесу гарантии на 3,6 млрд рублей

Подведомственный министерству экономики Татарстана Гарантийный фонд республики по итогам девяти месяцев 2019 года предоставил бизнесу гарантии на 3,6 млрд руб. Как сообщает пресс-служба Минэкономики региона, по этому показателю фонд находится на первом месте среди региональных гарантийных организаций.

Второе место занимает Свердловская область, где гарантии были выданы на 3,5 млрд руб. Тройку лидеров замкнула Новосибирская область (3,4 млрд рублей). В данном рейтинге присутствуют все регионы России, кроме городов федерального значения.

По словам директора Гарантийного фонда Татарстана Тимура Темиргалиева, за всю историю организация выдала бизнесменам поручительства более чем на 5 млрд руб.

"Ъ-Казань"