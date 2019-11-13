Смычка города и деревни пока не работает

Сделаны очередные шаги в противостоянии «местных» жителей Новинок и обманутых дольщиков долгостроев, расположенных на территории этого сельсовета, который должны присоединить к Нижнему Новгороду.

Инициативная группа жителей Новинок обратилась в прокуратуру Богородского района с заявлением о проверке законности процедуры общественных слушаний, проведенных 10 октября. Они указывают, что организаторы не провели голосование среди участников слушаний, что, по их мнению, является нарушением. Вместо этого организаторы просто зафиксировали вопросы жителей, не дав на них вразумительных ответов.

Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал руководитель инициативной группы поселка Рустам Жалялотдинов.

Вопросы «местных» жителей Новинок к властям связаны с возможным повышением налогов и тарифов, а также с судьбами социальных объектов и учреждений, которые могут переместиться из Новинок в основную часть Приокского района Нижнего Новгорода, в состав которого будет включена территория сельсовета. Сторонники Рустама Жалялотдинова говорят, что будут бороться за свои права всеми законными способами.

Однако есть и не менее значительная группа сторонников принятого властями решения. Основу этой группы составляют обманутые дольщики жилых комплексов «Окский берег» и «Новинки Smart City». Для этих людей дело сдвинулось с мертвой точки после того, как заместитель председателя правительства России Виталий Мутко подписал дорожную карту, согласно которой дома должны быть достроены и ключи от квартир переданы дольщикам. В начале ноября вице-премьер лично прибыл в Новинки и вместе с губернатором Глебом Никитиным вручил ключи от жилья первым счастливчикам. Одним из шагов на этом пути как раз и является присоединение Новинок к Нижнему Новгороду.

Если верить сторонам, то противники присоединения собрали три тысячи подписей за проведение референдума среди жителей сельсовета. Если бы такой референдум действительно состоялся, то его исход несложно было бы предсказать, поскольку большинство сторонников присоединения свое жилье в Новинках еще не получили и на территории поселка не зарегистрированы. Впрочем, сами они сомневаются в том, что подписи за референдум действительно собраны.

Вот что сказал «ЪFM Нижний Новгород» представитель инициативной группы дольщиков Андрей Белов.

Между тем, сами сторонники присоединения заявляют, что собрали около двух тысяч подписей в поддержку этого решения.

Окончательное решение о судьбе поселка Новинки примет Законодательное собрание Нижегородской области на заседании 28 ноября.