Законопроект о штрафах для билетных спекулянтов одобрили в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1 млн руб. за спекуляцию билетами в театры, музеи и другие учреждения, сообщается на сайте нижней палаты. Согласно документу, продавать билеты вне этих организаций смогут только уполномоченные лица, с которыми они заключили договор. Наценка за оказание услуг по получению билета не должна превышать 10%.

Размер штрафа составит:

для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 150 тыс. до 400 тыс. руб.;

для индивидуальных предпринимателей — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 700 тыс. до 1 млн руб.

Кроме того, театры, музеи и другие культурные учреждения будут штрафовать, если они откажутся вернуть стоимость билетов в случае отмены, замены или переноса мероприятия по инициативе организации:

для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.;

для индивидуальных предпринимателей — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Какие меры предлагает правительство в борьбе со спекулянтами — читайте в материале “Ъ FM” «Билетных спекулянтов победили в первом чтении».