Законопроект о штрафах для билетных спекулянтов одобрили в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1 млн руб. за спекуляцию билетами в театры, музеи и другие учреждения, сообщается на сайте нижней палаты. Согласно документу, продавать билеты вне этих организаций смогут только уполномоченные лица, с которыми они заключили договор. Наценка за оказание услуг по получению билета не должна превышать 10%.
Размер штрафа составит:
Кроме того, театры, музеи и другие культурные учреждения будут штрафовать, если они откажутся вернуть стоимость билетов в случае отмены, замены или переноса мероприятия по инициативе организации:
Какие меры предлагает правительство в борьбе со спекулянтами — читайте в материале “Ъ FM” «Билетных спекулянтов победили в первом чтении».
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