Ипотека в ВТБ снижена до 8,6%

С сегодняшнего дня, 12 ноября, банк предлагает своим клиентам более выгодные условия по жилищным займам, - ставки по всей продуктовой линейке ВТБ уменьшены на 0,4 п.п. Теперь ипотека на готовую и строящуюся недвижимость доступна по ставке от 8,6% годовых. Рефинансирование жилищных кредитов, полученных в другом банке, возможно под 9%, это одно из лучших предложений на рынке.

«Для населения ипотека является важнейшим инструментом улучшения жилищных условий. Принимая во внимание этот факт, ВТБ уже в четвертый раз за год снижает процентные ставки. Мы надеемся, что к концу 2019 года средняя ставка по жилищным займам в банке станет меньше 9%. Это даст нам возможность в следующем году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом страны», – рассказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Жилищный кредит под 8,6% годовых доступен клиентам финансового учреждения при оформлении ипотеки в рамках программы «Больше метров – ниже ставка» (для квартир площадью более 100 кв. метров). Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик».

ВТБ также предлагает россиянам стать участниками программы «Ипотека с господдержкой», по которой жилищный кредит или рефинансирование можно оформить под 5% годовых. За десять месяцев текущего года учреждение уже выдало по этой программе свыше 11 тыс. займов на сумму 31 млрд руб. Это треть от общего объема выдач в рамках данной программы.

По итогам десяти месяцев 2019 года ипотечный портфель кредитного учреждения стал больше на 16% и достиг 1,63 трлн руб.