Наталья Комарова рассказала, когда в столице Югры появится железнодорожный вокзал

Власти Югры ведут переговоры со Свердловской железной дорогой о создании железнодорожного узла в Ханты-Мансийске. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Я считаю, что для нашего региона развитие железной дороги это то, что нужно по жизненным показаниям. В планы стратегического развития мы включили создание вокзала, но готового решения сейчас нет», — подчеркнула она. Однако, по словам главы региона, в ближайшие десять лет воплотить планы в жизнь вряд ли получится.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что правительство ХМАО утвердило соглашение, которое губернатор Наталья Комарова планирует подписать с РЖД о сотрудничестве на 2020-2022 годы. Документ предполагает реализацию совместных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству железнодорожных вокзалов на станциях Сургут и Пыть-Ях, повышение эффективности эксплуатации железнодорожных малоинтенсивных линий, в том числе Верхнекондинская — Агириш, а также создание условий для безубыточной хозяйственной деятельности организаций железнодорожного транспорта, выполняющих перевозки. Общая сумма инвестиций в проекты не уточняется.