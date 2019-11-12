Фермер из Удмуртии получил субсидию в 800 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Удмуртия восстановила предпринимателю право на получение субсидии в размере 800 тыс. руб. на развитие элитного семеноводства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в июле 2019 года минсельхоз Удмуртии неправомерно отказал предпринимателю в предоставлении обозначенной субсидии по причине наличия просроченной задолженности перед бюджетом региона. При этом обозначенная задолженность не относилась к просроченным и была погашена предприятием.

В связи с этим прокуратура внесла представление об устранении нарушений в отношении министра сельского хозяйства Удмуртии. По результатам его рассмотрения предпринимателю восстановили права на получение субсидии, а начальников двух структурных подразделений министерства привлекли к дисциплинарной ответственности.