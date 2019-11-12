ФАС приостановила подписание контракта на реконструкцию дороги Пермь-Екатеринбург

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС России) приостановила подписание контракта на реконструкцию 11 км дороги Пермь- Екатеринбург стоимостью 3,6 млрд руб. из-за поступившей жалобы на закупку, пишет «Интерфакс». Речь идет об участке трассы с 47 по 58 км (от села Кукуштан в направлении города Кунгур), которая должна проводиться в две очереди. Все работы должны завершиться до 20 октября 2022 года. Финансирование реконструкции осуществляется полностью за счет федерального бюджета.

Аукцион в начале октября объявляло ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье"» (входит в Росавтодор). На участие в конкурсе заявилась только одна компания — питерское ООО «Строительно-производственная компания "Зеленый город"», в связи с чем аукцион признан несостоявшимся. При этом комиссия признала заявку компании соответствующей аукционной документации. С единственным участником аукциона, согласно действующему законодательству, должен быть подписан контракт.

Но на сайте госзакупок сообщается, что заключение контракта приостановлено по требованию ФАС России, которая получила жалобу на закупку от барнаульского ООО «КС-Строй». Компания полагает, что заказчик ограничил количество участников закупки, предоставив неполную проектно-сметную документацию. Также структура Росавтодора не опубликовала проект организации строительства. Компания попросила антимонопольный орган приостановить закупку и провести ее внеплановую проверку, а также внести соответствующие изменения в аукционную документацию, продлить срок подачи заявок и привлечь к ответственности виновных лиц.