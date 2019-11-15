Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Главные анонсы 15 ноября
14/11
На участке в МО «Новоизмайловское» отменили результаты выборов
14/11
Для контроля безбилетников в петербургском транспорте потребуется 300 сотрудников
14/11
Разовый проезд в Петербурге может подорожать на 10 рублей
14/11
Суд в Ленобласти отказал в Олегу Маковозу в УДО
14/11
Многоквартирный долгострой ввели в эксплуатацию в Калининском районе
14/11
Борис Вишневский подал заявление на медиагруппу «Патриот» из-за клеветы
14/11
«Кировский завод» увеличил чистую прибыль по РСБУ
14/11
Одобрена сделка по покупке грузового терминала аэропорта «Пулково»
14/11
Суд отказал в отмене результатов выборов на участке в «Екатерингофском»
14/11
Ленинградское УФАС рассмотрит дело в отношении фитнес-центра, обвиняемого в сексизме
14/11
В Петербурге отремонтировали 104 улицы
14/11
Открытие памятника Даннилу Гранину перенесут
14/11
Сторона защиты доцента Соколова подала апелляцию по поводу меры пресечения историку
14/11
Ленинский райсуд отказался от заключения Центризбиркома по выборам в МО «Екатерингофский»
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Бизнес
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Спорт
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Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия