Ставки по кредитам от 8% в «Новогодней удаче» ждут еженедельно 366 счастливчиков

11 ноября в Запсибкомбанке стартует акция «Новогодняя удача» с розыгрышем специальных ставок по кредитам. Каждую неделю, до конца 2019 года, будут определяться те 366 счастливчиков, которые получат лучшие ставки Запсибкомбанка по потребительским и ипотечным кредитам. Эти ставки будут доступны и тем клиентам, которые рефинансируют кредиты других банков в Запсибкомбанке.
Еженедельно случайным образом среди клиентов, подавших заявку на кредит с 11 ноября 2019 года и получивших предварительное одобрение по кредиту до 22 декабря 2019 года, будут отбираться обладатели сниженных ставок:
Такая ставка будет действовать для заемщиков в течение всего срока кредита.
«В преддверии Нового года и взрослые, и дети ожидают чудес и исполнения желаний. Выигрывайте лучшую ставку по кредиту от Запсибкомбанка в акции «Новогодняя удача» и исполняйте свои желания каждые 366 дней нового 2020 года. Приходите в ближайший к вам офис Запсибкомбанка, еженедельно с 11 ноября и до самого Нового года ловите «Новогоднюю удачу» и получайте сниженную ставку по кредиту: 8% по ипотеке и 9,1% по кредиту наличными», – отметил директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.
Акция «Новогодняя удача» (далее – Акция). Срок проведения Акции: с 01.11.2019г. по 31.12.2019г. включительно. В Акции участвуют одобренные кредитные заявки по ипотеке и кредиту наличными, принятые до 22.12.19г. включительно.
Получение специальной ставки по кредиту доступно при условии выдачи кредита до 31.12.2019г включительно. Лимит выдачи по кредитам, выданным по акционным ставкам: 366 кредитов.
Ипотека 8%. Максимальный срок кредитования - 30 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Максимальная сумма кредита – 90% от стоимости приобретаемой недвижимости. Страхование ежегодно: имущественное + титул + личное.
Потребительский кредит 9,1%. Максимальный срок кредитования - 7 лет. Валюта кредита – рубли РФ. Максимальная сумма кредита – 5 000 000 рублей. Страхование: личное страхование.
Ставка по кредиту 8% годовых и 9,1% годовых устанавливается в результате розыгрыша методом генератора случайных чисел.
Требования к заемщикам и список документов для оформления кредита размещены на сайте www.zapsibkombank.ru и в офисах Банка.
Организатор Акции: ПАО «Запсибкомбанк». Информацию об организаторе Акции, правилах ее проведения, количестве призов, порядке, сроках и месте их получения можно получить на сайте www.zapsibkombank.ru, по тел. 8-800-100-5005 или в офисах Запсибкомбанка.
Генеральная лицензия Банка России № 918 от 13.07.2015 г. Настоящее предложение не является публичной офертой. Банк вправе отказать в выдаче кредита. ПАО «Запсибкомбанк».