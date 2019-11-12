Объем выручки резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» достиг 9,9 млрд рублей

По итогам третьего квартала текущего года объем выручки резидентов Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» увеличился на 324% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 9,9 млрд рублей. При этом объем налогов, уплаченных резидентами в бюджеты разных уровней вырос на 132% — до 1,1 млрд руб, сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Санкт-Петербург».

За девять месяцев 2019 года резиденты инвестировали в проекты на территории ОЭЗ 1,4 млрд руб. и создали 407 рабочих мест. С начала деятельности ОЭЗ (с 2006 года), объем инвестиций резидентов составил 47,57 млрд руб.

Напомним, что Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» размещается на двух площадках — «Нойдорф» (18,99 га в поселке Стрельна) и «Новоорловская» (163,33 га в Приморском районе города). На сегодняшний день в качестве резидентов ОЭЗ зарегистрировано 55 компаний.