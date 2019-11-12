На аукцион в Липецке выставлено имущество СУ-5

Торги по продаже части имущества липецкого строительного холдинга СУ-5 — ООО «СУ-5 Трест Липецстрой» назначены на 19 ноября, следует из аукционной документации. Речь идет о трех лотах общей стоимостью почти 23 млн руб., включающих объект культурного наследия здание середины XIX века в центре Липецка площадью в 880 кв. м стоимостью 5,6 млн руб. Участок под домом площадью 14,5 соток оценивается в 9,3 млн руб. В лот также входит административное помещение площадью 55 кв. м стоимостью 190 тыс. руб. Начальная стоимость лота — 15,09 млн руб. Участки и недвижимость были в собственности СУ-5 с 2013 года.

Кроме того, отдельными лотами выставлено помещение на улице Терешковой площадью 67 кв. м за 3,6 млн руб., а также бетонорастворный узел начальной стоимостью 4,1 млн руб.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «СУ-5 трест "Липецкстрой"» в июле 2019 года.

Ирина Лобанова