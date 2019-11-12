В Ростове-на-Дону осудили участников крымской террористической ячейки

Южный окружной военный суд приговорил шестерых жителей Ялты к заключению на сроки от 7 до 19 лет, признав их вину в зависимости от роли каждого в организации и участии в структурном подразделении запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также в создании условий, способствующих насильственному захвату власти в Крыму. Подсудимые вину отрицают, называя себя политзаключенными, их защита намерена обжаловать приговор, считая его незаконным.

Более ста представителей общины крымских татар и родственники подсудимых приехали поддержать их на оглашении приговора. Многие ожидали судебное решение у здания, поскольку зал заседания не вместил всех желающих. На приговоре были и украинские дипломаты, поскольку подсудимые считают себя гражданами Украины. Они не признали итоги всенародного референдума в Крыму 2014 года, однако, не сдав украинские паспорта, не отказались от российских. Их близкие в интервью украинским СМИ рассказывали об издевательствах российских силовиков по отношению к обвиняемым и о жутких условиях СИЗО «с блохами и тараканами». Накануне оглашения приговора мать подсудимого Эмира-Усеина Куку публично заявила, что считает уголовное дело сфабрикованным. Сам Куку в последнем слове на процессе сказал: «Я горжусь, что являюсь сыном героического народа».

Суд огласил только резолютивную часть приговора, согласно которой Муслим Алиев и Энвер Бекиров были признаны организаторами бахчисарайской ячейки террористической организации (ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК РФ) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», им назначено 19 и 18 лет колонии строгого режима соответственно; Вадиму Сируку и Эмиру-Усеину Куку, как наиболее активным членам ячейки, суд определил наказание в виде 12 лет лишения свободы, другие участники, Рефат Алимов и Арсен Джеппаров, получили по восемь и семь лет заключения. Суд признал, что деятельность фигурантов дела способствовала созданию благоприятных условий для захвата власти в Крыму (ст. 30, ст. 278 УК РФ). Отметим, что гособвинитель на процессе просил назначить подсудимым более суровые сроки от 20,5 до 13 лет колонии строгого режима.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что осенью 2015 года председатель алуштинской общины мусульман Муслим Алиев и его друг Энвер Бекиров решили создать бахчисарайскую ячейку. В задачи подразделения входила подготовительная работа среди населения Крыма, чтобы в дальнейшем воспользоваться ситуацией и изменить конституционный строй РФ, создав теократическое государство — «Всемирный исламский халифат». Бекиров, в частности, должен был набирать группы учеников, чтобы обучать их идеологии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Воспользовавшись тем, что он был сторожем в ялтинской средней школе, Бекиров по вечерам проводил на своем рабочем месте занятия для мусульман.

Ему удалось «завербовать» в ячейку Рефата Алимова и Арсена Джеппарова. По данным судебной экспертизы, встречи Алиева с Бекировым, Сируком и Куку, зафиксированные на видео, являются собраниями руководителей нескольких крымских подразделений «Хизб ут-Тахрир». Подсудимые отрицали свою причастность к инкриминируемым им преступлениям, называя себя политзаключенными. Этот статус признал за ними и правозащитный центр «Мемориал». Их защита будет обжаловать приговор, не надеясь на его пересмотр в России, однако этот этап необходим адвокатам для того, чтобы затем обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону