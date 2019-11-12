Суд постановил взыскать с экс-руководителей Музея истории религии похищенные ими 6 млн рублей

Кировским районным судом Санкт-Петербурга с участием прокуратуры Кировского района рассмотрено исковое заявление заместителя прокурора города Александра Чубыкина о возмещении ущерба Российской Федерации, причиненного преступлением финансового характера.

Как сообщили в надзорном ведомстве, речь идет о приговоре Октябрьского районного суда руководителю ФГУК «Государственный музей истории религии» Борису Аракчееву, главному бухгалтеру учреждения Галине Сивковой, а также представителю ЗАО «СКК «Петербург» Роману Жуйкову, которые были признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата и хищение). Суд установил, что указанная группа лиц похитила бюджетные средства в размере более 6 млн рублей. За это преступление они получили условные сроки.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Горсуда приговор нижестоящей инстанции оставлен без изменения, за прокурором признано право на заявление исковых требований в порядке гражданского судопроизводство в защиту интересов РФоссийской Федерации. Кировский райсуд требования прокурора удовлетворил и постановил взыскать указанную сумму нанесенного ущерба солидарно со всех трех фигурантов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Аракчеев, Сивкова и Жуйков были освобождены от наказания за истечением сроков давности уголовного преследования.

Подробнее о том, как расследовалось дело о хищениях в ГМИР — в материале “Ъ-СПб” «Отстраненный директор Музея истории религии просит восстановления в должности».