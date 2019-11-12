В Татарстане обвиняемый в превышении должностных полномочий глава филиала БТИ пойдет под суд

В Татарстане перед судом предстанет глава черемшанской группы межрайонного филиала № 11 РГУП «Бюро технической инвентаризации». 43-летнюю женщину-руководителя обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Дело направлено в Черемшанский райсуд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемая незаконно выдала шести физлицам фиктивные справки и технические паспорта на несуществующие объекты недвижимости. Благодаря этому гражданам удалось получить субсидии по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года». Общая сумма превысила 9,2 млн руб. Вину глава филиала БТИ полностью признала.

"Ъ-Казань"