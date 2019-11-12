«Орсо групп» выиграла аукцион на аренду участка у УДС «Молот»

Победителем аукциона на право аренды участка для строительства многоквартирного дома в Мотовилихе признано ООО «Орсо групп». Как сообщается на сайте мэрии, общество предложило наилучшую цену — 12,2 млн руб., что выше начальной стоимости почти на 6 млн руб. По условиям аукциона, победитель должен сразу оплатить аренду земли за три года. Общий срок аренды составляет 38 месяцев.

Участок под строительство многоквартирного дома площадью 3331 кв. м расположен в Мотовилихинском районе, на улице Инженерной, 36, недалеко от УДС «Молот» (зона обслуживания и деловой активности местного значения), однако здесь разрешено строить многоквартирные жилые дома до 10 этажей. На этом земельном участке располагался двухэтажный аварийный дом, который был расселен и снесен.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что «Орсо групп» приобрела участок рядом с УДС «Молот», по адресу: ул. КИМ, 61. Его площадь составила 0,4 га. Компания планирует построить здесь жилой дом комфорт-класса со встроенными помещениями и подземным паркингом. Ранее «Орсо групп» построила 20-этажку на ул. КИМ, 101.