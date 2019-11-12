На Кубани в двадцати пяти муниципалитетах введен особый противопожарный режим

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю ввело особый противопожарный режим в двадцати пяти муниципальных образованиях, где существует угроза возникновения крупных пожаров, сообщило ведомство. В период особого противопожарного режима разведение открытого огня запрещено.

Особые меры противопожарной безопасности введены в регионе в связи с установившейся сухой теплой погодой, а также с увеличением площади возгорания сухой растительности. В лесных массивах в последнее время произошли несколько крупных пожаров: спасатели тушат лес в Мостовском и Туапсинском районах, самая сложная обстановка отмечена в Северском районе, где введен режим ЧС. Лесная подстилка в районе горит сразу в нескольких местах, в том числе в непосредственной близости от населенных пунктов, к ликвидации пожара привлечены более пятисот спасателей и несколько десятков единиц техники.

Анна Перова, Краснодар