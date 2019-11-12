Сотрудники McDonald`s в США и Великобритании устроили забастовку

Сегодня, 12 ноября, работники McDonald`s в США и Великобритании устроили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий контракта. Международный профсоюз работников ресторанов быстрого питания объявил 12 ноября международным днем действий, организация призывает работников отрасли из разных стран устраивать забастовки и другие акции в этот день.

The #McStrike has started! McDonald's workers are walking off the job to demand a New Deal: ?15/hr, guaranteed hours & union recognition #FastFoodGlobal pic.twitter.com/JJZ6QIO6VF — The McStrike! (@FastfoodRights) November 12, 2019

Сотрудники McDonald`s называют свою забастовку McStrike, она пройдет в десятках городов Великобритании. В числе прочего сегодня будут бастовать работники шести заведений McDonald`s в Лондоне. Британские работники сети требуют установления минимальной оплаты труда в размере $15 ($19,3), отмены более низких ставок оплаты для подростков, гарантии 40 рабочих часов в неделю и других улучшений условий работы.

Забастовки прошли и в некоторых ресторанах сети в США, в числе прочего участие в акции приняли сотрудники McDonald`s из Детройта. В США забастовки сотрудников McDonald`s являются частью более широкой кампании «Борьба за $15», начатой еще в 2012 году: ее участники, среди которых много работников различных сетей заведений быстрого питания, требуют введения минимальной оплаты труда в $15.

Яна Рождественская