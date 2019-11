Сотрудники McDonald`s в США и Великобритании устроили забастовку

Сегодня, 12 ноября, работники McDonald`s в США и Великобритании устроили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий контракта. Международный профсоюз работников ресторанов быстрого питания объявил 12 ноября международным днем действий, организация призывает работников отрасли из разных стран устраивать забастовки и другие акции в этот день.

The #McStrike has started! McDonald's workers are walking off the job to demand a New Deal: ?15/hr, guaranteed hours & union recognition #FastFoodGlobal pic.twitter.com/JJZ6QIO6VF