В Татарстане за 2,4 млн рублей построили пешеходный мост из пластика

В селе Елантово в Нижнекамском районе Татарстана был построен понтонный пешеходный мост из пластика через реку Шешма. На его строительство потратили порядка 2,4 млн руб., сообщает РИА «Новocти» со ссылкой на главу района Раифа Гайнутдинова.

По его словам, мост удалось построить за счет частных вложений. Они были привлечены одним из депутатов госсовета Татарстана после того, как к нему обратились жители села. Имя депутата господин Гайнутдинов не уточнил. Однако, мост является сезонным, поскольку на время ледохода его будут убирать, в противном случае конструкции могут быть повреждены.

Раиф Гайнутдинов также добавил, что жители села Елантово ждали появления моста свыше 20 лет. Он необходим для того, чтобы пешеходы могли попасть из одной части села в другую. А старый мост уже пришел в негодность.

"Ъ-Казань"