Осуждены ульяновские чиновники, похитившие земельные участки

В Ульяновске суд вынес приговор должностным лицам, состоящим в ОПГ и похитившим муниципальные земельные участки на сумму 22 млн руб. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным ведомства, один из обвиняемых — заместитель начальника отдела областного Управления Росреестра Дамир Тукаев — организовывал изготовление поддельных распоряжений руководителя муниципалитета о выделении подконтрольным ему лицам муниципальных земельных участков. Его сообщник Ренат Якупов направлял эти документы для изготовления кадастровых паспортов и незаконной регистрации права собственности.

«В дальнейшем земельные участки продавались, а вырученные денежные средства расходовались членами организованной преступной группы по собственному усмотрению»,— говорится в сообщении.

Суд признал мужчин виновными в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой (чч. 2-4 ст.159 УК РФ). Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 10 лет колонии общего режима со штрафами в размере от 300 тыс. руб. до 1 млн руб.

Алена Смирнова