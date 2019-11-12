На конкурс по выбору мэра Челябинска вызвали полицию

В администрацию Челябинска вызвали полицию из-за скандала, который устроил юрист Александр Лебедев. Он прошел в кабинет, где для журналистов была организована прямая трансляция конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Челябинска. Пресс-секретарь гордумы Лариса Окунева попросила господина Лебедева покинуть помещение, потому что у него при себе не было журналистского удостоверения и аккредитации на мероприятие, но он оказался.

Александр Лебедев оказал сопротивление сотрудникам ЧОП. Его пытались вывести двое охранников и госпожа Окунева. Завязалась потасовка. В итоге господина Лебедева отправили в гардероб за удостоверением.

Александр Лебедев вызвал наряд полиции и написал заявление о противодействии представителю СМИ. Встречное заявление о хулиганстве написала Лариса Окунева. В качестве свидетелей дали показания два журналиста.