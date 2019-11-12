Борьбу чиновников с гололедом обсудят на думской пленарке

Гордума Перми заслушает отчет вице-мэра Анатолия Дашкевича о действиях властей по устранению гололеда, вызванного ледяным дождем. Такое решение приняли депутаты на совете думы.

В ночь на понедельник в Перми прошел ледяной дождь, из-за чего тротуары оказались непригодны для пешеходов. Бездействие городских коммунальных служб и подрядных организацией вызвало резкую критику горожан. По словам Анатолия Дашкевича, в настоящее время главы районов контролируют обработку и очистку тротуаров на местах, все подрядчики переведены на усиленный режим обработки дорог и тротуаров, увеличено количество дворников, отменены пересменки. Особое внимание уделяется подходам к социальным объектам. Районные администрации должны также проработать вопрос по обработке прилегающих территорий противогололедными материалами.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в марте 2019 года. Гололед привел к многочисленным авариям, ДТП и травмам пермяков. Депутаты гордумы тогда потребовали от администрации Перми решить вопрос системно, чтобы исключить подобные проблемы в дальнейшем. Анатолий Дашкевич заверил депутатов, что для исключения в будущем подобных ситуаций решено применять новые противогололедные материалы, планируется увеличение штрафных санкций к подрядчикам по фактам ненормативного содержания тротуаров, перед началом зимы будет проведена проверка запасов реагентов у управляющих компаний и ТСЖ.

Пермская городская дума приняла на пленарном заседании решение направить дополнительное финансирование в 2019 году в размере 9,7 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных проездов и дорог третьей категории. В 2020 году планируется увеличение финансирования на 33,7 млн рублей, а в 2021-м – почти на 42 млн на содержание и ремонт автомобильных дорог.