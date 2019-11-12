Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о политике нового генерального директора и президента ассоциации отелей LHW Шэннон Кнапп.

Leading Hotels of The World — необычная ассоциация отелей. Ее называют «коллекцией отелей», она объединяет более 400 независимых гостиниц по всему миру. Бывшие монастыри и дворцы, частные острова и семейные гранд-отели — Leading есть, чем похвастаться. В конце октября новым генеральным директором и президентом назначили Шэннон Кнапп, к слову, — это первая дама с должностью генерального директора в существующей с 1928 года ассоциации. Я не могла упустить возможность встретиться с новым президентом и сделать первое для нее в новой должности интервью.

Миссию LHW Шэннон видит, прежде всего, в том, чтобы быть надежным партнером для независимых отелей и помогать им развиваться. Собирается ли ассоциация увеличивать количество входящих в нее отелей? «Это интересный вопрос. Мы всегда находимся в поиске необычных гостиниц, мы отельеры для отельеров. Ту же программу лояльности для гостей Leaders Club мы создали не ради прибыли: все доходы от нее вкладываются в развитие отелей, которые входят в нашу ассоциацию. И потому мы, прежде всего, хотели бы не увеличивать количество, а улучшать качество»,— говорит Кнапп. Но при этом, новые отели в ассоциации появляться будут. Особенно, как рассказывает Шэннон, нужно развиваться в Азии, России, странах СНГ и продолжать развивать Северную и Южную Америку. Сильнее всего LHW как бренд чувствует себя в Европе.

Многие люксовые бренды сейчас нацелены на аудиторию миллениалов. Отельные бренды в их числе. Что отличает эту новую аудиторию? «Когда я была в возрасте современных милленталов, то последним, что могло мне прийти в голову, — это потратить небольшие деньги, которые я зарабатывала, на люксовый отель. Миллениалов же отличает это стремление получить необычный опыт, а потому они готовы потратить значительную часть своих доходов на роскошный отдых. Они в своих туристических привычках куда взрослее предыдущих поколений»,— продолжает Кнапп.

Еще одно отличие — роль в их жизни диджитала и социальных сетей. Они иначе ищут отель — бронируют через самые модные приложения, но, как и все другие поколения, миллениалы ждут от отеля персонального подхода.