Медовая сладость

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает об истории появления главного татарского угощения.

Сегодня легенда о медовой сладости, о знаковом татарском блюде под названием чак-чак. В Казани есть даже музей этого лакомства, где вам охотно объяснят, что чак-чак, хоть это и сказочно вкусно, вовсе не от слова «чавкать».

Давным-давно у древних булгар, еще до принятия ислама, была другая религия — тенгрианство, и был там добрый женский дух Чак-Чак, покровительница очага и домашнего благополучия. Так это или нет, долго ли, скоро ли, но однажды хан Булгарии решил женить своего единственного сына и захотел, чтобы на свадебном столе стояло новое угощение, чтобы блюдо это было сытным, и воины могли есть его, не слезая с седла, чтобы могло оно украшать любое торжество как символ всего народа великой Булгарии. Долго старались мастера кулинарного искусства, повара и простые жители ханства. Много интересных и вкусных блюд перепробовал хан и выбрал одно, приготовленное из муки, яиц и меда женой одного пастуха. Так он и преподнес молодоженам великолепный чак-чак. И при этом пожелал, чтобы они жили, прилипши друг к другу, как медом помазанный этот чак-чак, чтобы детей у них было столько, сколько горошин в этом чак-чаке, чтобы жили они в золоте, и жизнь их шла только в гору, чтобы речи друг для друга всегда были только сладкими, и держались они с семьей и со своим народом как этот в кучу собранный чак-чак.

Вот с тех пор на татарских свадьбах молодым и ставят на стол удивительное лакомство, как самое дорогое угощение и украшение. Понятно, и я на том пиру и на всяких других был, «мед, пиво пил», но у нас такого блюда никогда не видывал. К большому сожалению.