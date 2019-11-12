Инфляцию в Удмуртии в 2020 году прогнозируют в пределах 3,3%

Инфляция в 2020 году в Удмуртии согласно прогнозу социально-экономического развития ожидается на уровне 3,3%. Об этом на публичных слушаниях в госсовете республики сообщил министр экономики региона Михаил Тумин. По его словам, до конца 2019 года она составит 3%. При этом за 9 месяцев 2019 года она достигла 1,6%.

«На конец года инфляция ожидается на уровне 3%. В среднесрочной перспективе инфляция не превысит 4%, что в принципе соответствует показателям, которые установил ЦБ РФ. Сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать жесткая бюджетная и денежно-кредитная политика ЦБ. В текущем году мы уже прошли пик инфляции, он приходился на февраль, тогда индекс у нас составлял 4,2% и был связан с повышением в прошлом году ставки НДС, ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги и ростом цен на топливо. На конце 2020 года инфляция прогнозируется на уровне 3,3% и в последующие периоды она по нашим расчетам будет составлять в пределах 4%»,— отметил господин Тумин.

Напомним, по итогам 2018 года потребительские цены в Удмуртии выросли в среднем на 3,8%.