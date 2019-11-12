Топ-менеджер Apple TV+ уволился через 10 дней после запуска проекта

Ким Розенфельд, отвечавший за программирование всего эфира нового стримингового сервиса Apple TV+, покинул свою должность, сообщает The Hollywood Reporter. Это случилось через десять дней после запуска проекта, сервис заработал 1 ноября.
Господин Розенфельд был одним из первых топ-менеджеров, присоединившихся к стриминговому проекту Apple. Он отвечал за весь оригинальный контент Apple TV+: сериалы, документальные фильмы и шоу, которые еще не вышли в эфир. Как отмечает издание, уход господина Розенфельда связан с изменениями в структуре управления Apple TV+.
Стороны расторгли договор по обоюдному согласию. При этом он продолжит сотрудничество с Apple, но теперь уже от имени своей продюсерской компании Half Full Productions.
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