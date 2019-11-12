Приставы арестовали машину продавца пиявок, притворившись покупателями

В Челябинске судебные приставы арестовали автомобиль должника — продавца пиявок, притворившись покупателями животных.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России, 28-летний житель Советского района уклонялся от выплаты ущерба в размере 45,7 тыс. руб., причиненного в дорожно-транспортном происшествии. Долго мужчине удавалось скрываться: он не имел официального трудоустройства, денег на счетах не было, по месту жительства отсутствовал. В собственности у него был только автомобиль ВАЗ, но найти его приставы не могли.

Обнаружить должника удалось по вновь приобретенному автомобилю «Лада Приора». Отследив маршрут передвижения машины, приставы обнаружили на заднем стекле рекламную надпись по продаже пиявок с контактами продавца. Инспектор позвонил по телефону, представился покупателем и договорился о встрече, на которой и арестовал автомобиль. Должник попросил не отправлять имущество ответственному хранителю, и дать ему два часа для решения вопроса. В результате он полностью погасил задолженность. Машина возвращена владельцу.