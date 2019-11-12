Александр Мишарин уходит из РЖД

Первый заместитель гендиректора РЖД, губернатор Свердловской области в 2009-2012 годы Александр Мишарин принял решение покинуть железную дорогу. «Я действительно планирую уйти из компании, поскольку свою задачу в целом считаю выполненной»,— передала его слова пресс-служба РЖД. По его словам, он намерен сосредоточиться на своем здоровье.

Александр Мишарин родился в 1959 году в Свердловске. Окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Позже получил второе высшее образование в Уральской государственной академии путей сообщения. Кандидат экономических наук, доктор технических наук.

С 1981 года с небольшими перерывами работал на Свердловской железной дороге, в 2002-2004 годы — начальник СвЖД. С 2004 года работал в Министерстве транспорта РФ.

В 2009 году стал губернатором Свердловской области. В декабре 2011 года во время поездки на север региона попал в аварию, получил тяжелые травмы. Практически на время его лечения Свердловской областью руководил уральский полпред Евгений Куйвашев. В мае 2012 года президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Александра Мишарина, его сменил Евгений Куйвашев.

Александр Мишарин с декабря 2012 года был назначен первым вице-президентом ОАО «РЖД», с ноября 2017 года он занял пост первого заместителя гендиректора компании.

Алексей Буров