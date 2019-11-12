Глава Пермского района решил вновь побороться за пост руководителя муниципалитета

Действующий глава Пермского района Александр Кузнецов подал заявку на участие в конкурсе по отбору главы муниципалитета. Как сообщает «Новый компаньон», заявки также подали глава Кондратовского сельского поселения Вера Утемова и депутат Фроловского сельского поселения Владимир Пищальников.

Руководитель Пермского района будет избираться депутатами земсобрания из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. В нее войдут представители муниципалитета и краевых властей. Заседание состоится 25 декабря.

Сам же Александр Кузнецов в 2014 году избирался по другой схеме — земским собранием из числа депутатов, и одновременно возглавлял представительный орган. В августе 2019 года собеседники из окружения господина Кузнецова заявляли, что он может отказаться от участия в конкурсе на пост главы муниципалитета.

Вероятно, одной из приоритетных задач нового руководителя территории станет объединение поселений Пермского района в единый муниципальный округ. Ранее этот процесс публично анонсировал Александр Кузнецов.