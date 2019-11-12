Построивший нелегальный торговый центр новосибирец попал под следствие

В Новосибирске фигурантом уголовного дела стал предприниматель, самовольно построивший торговый центр. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области, добавив, что коммерсант подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК РФ).

Как указывается в материалах проверки, которые стали основанием для возбуждения дела, трехэтажное здание ТЦ было возведено без соответствующего разрешения на строительство. Кроме того, там были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Прокуратура через арбитражный суд привлекла владельца к административной ответственности, за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию ему был выписан незначительный штраф. Контрольная проверка показала, что нарушения не были устранены, а здание ТЦ по-прежнему эксплуатируется.

Дзержинский райсуд Новосибирска удовлетворил иск мэрии Новосибирска к собственнику здания о сносе ТЦ-самостроя. 20 августа 2019 года решение суда вступило в законную силу, однако ответчик его не исполнил. После этого на владельца возбудили уголовное дело.

Илья Николаев