Курскпромбанку расширяют функции

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера руководство Экспобанка и Курскпромбанка (с мая 2019 г. входит в состав банковской группы ООО «Экспобанк») подписало рамочное соглашение об открытии в Курске операционного центра. Данное решение позволит усилить технологическую платформу курского банка и откроет для клиентов новые возможности.



Вчера, 11 ноября, председатель правления Экспобанка Алексей Санников и председатель правления Курскпромбанка Виктория Кандаурова подписали рамочное соглашение об открытии в Курске операционного центра, который будет расположен недалеко от головного офиса Курскпромбанка. На первом этапе здесь разместятся сотрудники колл-центра и андеррайтинга, что положительно скажется на скорости обработки запросов и входящих звонков. Кроме того, благодаря открытию нового центра в регионе будут созданы новые рабочие места. Представители банков отметили, что с особым интересом будут рассматривать кандидатуры начинающих специалистов и студентов.

Мы рассчитываем, что в операционный центр придут молодые специалисты, которые смогут не уезжать из Курска после окончания вузов, а оставаться в родном городе. Таким образом, произошедшая сделка только расширила функции Курскпромбанка и усилила его клиентоориентирванность, – отметил Алексей Санников.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас большинство операционных сотрудников Экспобанка находятся в Новосибирске, а офисы банка располагаются от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска. Это создает неудобства из-за разницы в часовых поясах. Теперь эта проблема будет решена, в том числе и благодаря удобному географическому расположению Курска», – продолжил он.

Напомним, что в начале 2019 года Экспобанк приобрел пакет акций Курскпромбанка, что значительно расширило географию присутствия банка: до этого на территории Курской, Воронежской и Орловской областей, в которых работает Курскпромбанк, Экспобанк представлен не был. Таким образом, сделка во многом стала взаимовыгодной. При этом в ближайшее время ребрендинг Курскпромбанка пока не планируется, прокомментировала председатель правления банка Виктория Кандаурова. По её словам, изменение организационной структуры и состава руководителей не остановило рост числа клиентов ни в сфере малого и среднего бизнеса, ни клиентов-физлиц, в частности пенсионеров.

Виктория Кандаурова: «У Курскпромбанка сейчас работает 33 офиса. Мы очень рады тому, что остаемся в офлайне, несмотря на желание многих банков полностью уйти в онлайн. Ведь люди по-прежнему рады приходить в офисы. Например, у нас большой поток клиентов, которые оплачивают в офисах услуги ЖКХ. В то же время благодаря сотрудничеству с Экспобанком мы предлагаем и новые технологии, и новые продукты. Мы будем продолжать кредитовать малый и средний бизнес, помогать своим клиентам — очень важно, когда они растут вместе с банком. Сейчас Банк участвует в программе Минэкономразвития по льготному кредитованию под 8,5%, и мы обязательно будем развивать и это направление. При технической поддержке Экспобанка мы также начали выдавать экспресс-банковские гарантии: можно подать документы и получить гарантию в короткий срок. Разумеется, это удобно для клиентов, поскольку процесс не только очень быстрый, но и требует минимум документов.

Фото: Олег Харсеев

В будущем мы планируем повышать финансовую грамотность населения, разрабатывать новые продукты, связанные с вкладами, которые можно будет использовать при оплате медицинских услуг».

Успешная работа крупного регионального банка для курских властей всегда была надежной основой. После перехода Курскпромбанка под контроль Экспобанка взаимоотношения не ухудшились, подчеркивает председатель областного комитета строительства Роман Денисов. По его словам, Курскпромбанк зачастую помогает властям в тех случаях, когда крупнейшие банки не готовы участвовать в решении проблемных региональных вопросов:

Роман Денисов: «В Железногорске есть проблемный объект — жилой дом, который строится с 2014 года. Этот проект испытывал трудности с финансированием. В начале лета была достигнута договоренность, что Курскпромбанк поможет найти возможности по финансированию строительства. Теперь мы планируем, что до конца года жители получат свои квартиры. Примечательно, что Курскпромбанк возвращается на рынок долевого строительства. До 2019 года банк не был включен в перечень организаций, который мог работать с эскроу-счетами. На сегодняшний день он в этот список включен. И застройщики, которые традиционно работали с банком, а затем в силу новых правил долевого строительства делать этого не могли, теперь возвращаются в Курскпромбанк.

Мы же надеемся, что с открытием операционного центра наше сотрудничество будет еще более плодотворным, а жизнь жителей региона – более комфортной».