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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Детский сад «Антошка» № 276 закрыт из-за вспышки кишечной инфекции

Это второе за месяц подобное ЧП в детских учреждениях Советского района.

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Очаг острой кишечной инфекции выявлен и уже локализован в детском саду № 276 «Антошка».

По сведениям управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, информация о групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском саду №276 «Антошка» поступила 8 ноября. В результате лабораторного обследования сотрудников детсада, которое было проведено на месте сотрудниками Роспотребнадзора, возбудители кишечной инфекции были обнаружены сразу у троих сотрудников данного детского учреждения. Были также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в первую очередь, некачественная уборка на кухне и в игровых комнатах.

Детский сад закрыт до 13 ноября.

Отметим, что организацией питания в детском саду № 276, как и в школе № 47, занимается ЕЦМЗ. Комментариев от нового руководства этого муниципального предприятия пока не последовало.

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