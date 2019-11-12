Детский сад «Антошка» № 276 закрыт из-за вспышки кишечной инфекции Это второе за месяц подобное ЧП в детских учреждениях Советского района.

Очаг острой кишечной инфекции выявлен и уже локализован в детском саду № 276 «Антошка».

По сведениям управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, информация о групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском саду №276 «Антошка» поступила 8 ноября. В результате лабораторного обследования сотрудников детсада, которое было проведено на месте сотрудниками Роспотребнадзора, возбудители кишечной инфекции были обнаружены сразу у троих сотрудников данного детского учреждения. Были также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в первую очередь, некачественная уборка на кухне и в игровых комнатах.

Детский сад закрыт до 13 ноября.

Отметим, что организацией питания в детском саду № 276, как и в школе № 47, занимается ЕЦМЗ. Комментариев от нового руководства этого муниципального предприятия пока не последовало.