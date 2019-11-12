12 ноября, вторник
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Канадский косметический бренд Indeed Laboratories приходит в Россию

Компания Indeed начала свою деятельность в 2011 году и с самого начала поставила своей целью создать универсальные косметические продукты, которые подойдут всем вне зависимости от возраста и потребностей кожи. В составе средств нет парабенов и парфюмированных отдушек, и каждое из них имеет краткий и понятный состав ингредиентов. Димитра Дэвидсон, президент и основатель компании Indeed Labs, построила свою карьеру как финансовый консультант и коммерческий директор, работая на люксовые бренды. Сегодня главное, на что обращает внимание Димитра в своей работе над средствами Indeed,— это то, что, по ее мнению, хорошая косметика должна быть доступной.

Средства Indeed можно найти как на сайте foambox.ru, так и в офлайн-магазине FOAM.

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