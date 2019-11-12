Осужденный за мошенничество на 24 млн рублей Надыр Хайруллин получил УДО

Пестречинский райсуд удовлетворил ходатайство об УДО экс-депутата Казгордумы Надыра Хайруллина, который был осужден на 3,5 года колонии общего режима за мошенничество на 24 млн руб., сообщает «Реальнoе врeмя». Однако, казанская прокуратура за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях оспорила апелляцию бизнесмена, в ведомстве считают, что заключенный должен полностью отбыть назначенное наказание. Окончательное решение вынесет Верховный суд Татарстана.

Напомним, Приволжский райсуд Казани установил, что в 2014 году господин Хайруллин похитил более 24 млн руб. у владельца казанской строительной фирмы «Эдил» Альберта Кабирова и его сына. Осужденного задержали весной 2017 года, а в колонию №3 Пестречинского района Татарстана он был этапирован лишь в марте 2019-го.

В июле 2019 года осужденный подал апелляцию на УДО. Администрация охарактеризовала его положительно. По ее данным, Надыр Хайруллин работает в швейном цехе и не нарушал режим. При этом потерпевший по делу о хищении 24 млн руб. выступил против УДО, поскольку осужденный даже не приступал к погашению ущерба. Сам господин Хайруллин в ответ заявил, что виновным себя не считает.

"Ъ-Казань"