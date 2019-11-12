Ространснадзор снова потребовал от «Победы» изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор предписал авиакомпании «Победа» до 20 мая 2020 года устранить нарушения в правилах провоза ручной клади. Соответствующее решение ведомство вынесло по итогам проведенной в октябре проверки. Поводом для нее послужили жалобы трех пассажиров, сообщает РБК со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

«Победа» разрешает провозить в салоне самолета одно место ручной клади весом до 10 кг и габаритами 36х30х4 см, а также один из предметов из «списка Минтранса» (сумка, портфель, пакет из duty-free и т. д.). Либо пассажиры могут взять в салон ручную кладь габаритами 36/30/23 см без ограничений по весу, но с запретом на провоз дополнительных вещей из списка.

Как выяснил Ространснадзор, в нескольких внутренних нормативных документах «Победы» нормы перевозки багажа и ручной клади отличаются. У этих норм есть расхождения в последовательности, и они не соответствуют требованиям законодательства, убеждены в ведомстве. Ространснадзор также считает, что введенные «Победой» ограничения ухудшают уровень обслуживания пассажиров, в том числе инвалидов.

Напомним, до начала 2019 года на рейсах «Победы» действовали правила, по которым пассажир мог бесплатно пронести в салон самолета ручную кладь габаритами 36/30/23 см неограниченного веса, но не имел права брать вещи из дополнительного списка. Ространснадзор выдал авиакомпании предостережение о нарушениях, после чего та изменила свои нормы. В апреле Ространснадзор говорил, что не нашел нарушений в правилах «Победы» по провозу ручной клади.

Подробнее о споре ведомства с перевозчиком читайте в материале “Ъ” «"Победа" над ручной кладью».