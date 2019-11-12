Власти Югры хотят привлечь в «Полярный кварц» иностранного инвестора

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры ведет переговоры по проекту «Полярный кварц» с иностранным инвестором. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала губернатор округа Наталья Комарова.

«Жаль, что я не могу похвастать какими-то реальными результатами. Сейчас мы ведем переговоры с иностранным инвестором. Заходим на него уже второй раз. В первый раз нам задали вопросы, на которые мы не смогли ответить. Сейчас мы сделали работу над ошибками, будем двигаться дальше», — рассказала она.

По словам губернатора, для правительства региона важно не просто добывать и вывозить сырье, а перерабатывать его на территории округа. «Это более сложная задача. А заниматься этим бизнесом без бюджета никто не будет», — подчеркнула Наталья Комарова.

Проект «Полярный кварц» инициирован правительством ХМАО в 1998 году. Югорские власти и компания «Алан» подписали протокол о намерениях, согласно которому предприниматели проводили техиспытания пробы кварца и разрабатывали оптимальную схему обогащения кварца. В течение трех лет шла разработка технологии обогащения высокочистого кварца. Исследования проводились в США в лабораториях Quartz Technology Inc и MRL Государственного университета Северной Каролины. В 2000 году было принято решение о создании ГУП «Полярный кварц». Проект получил постоянную поддержку со стороны правительства ХМАО. В 2003 году заложен первый камень в основание обогатительной фабрики в Нягани и начато строительство цеха дробления и фотометрического обогащения в Усть-Пуйве.

Для привлечения инвестора в 2010 году была создана специальная проектная компания — ООО «Полярный кварц». Летом 2012 года был начат плановый поэтапный ввод производственных мощностей. После завершения строительства в течение трех лет завод планируется вывести на проектную мощность — выпуск до 10 тыс. тонн кварцевой продукции в год. В настоящее время проект реализуется при участии АО «Корпорация Развития», которое с августа 2012 года является владельцем 99,99% акций компании ОАО «Полярный кварц».