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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Ликвидация несанкционированных свалок проводится в Нижегородской области

Работы оплачиваются из бюджета.

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Власти Нижегородской области занялись ликвидацией несанкционированных свалок.


Как заявил региональный министр экологии Денис Егоров, всего в планах ликвидировать 16 подобных мест.

Начали с масштабной свалки строительного и бытового мусора под Дзержинском у завода «Заря». Свалка существует уже несколько лет. До этого с ней пытались бороться, но вскоре мусор появлялся снова. Эта свалка будет полностью ликвидирована в течение двух недель. А для того, чтобы мусор не появлялся снова, планируется ограничить доступ и подъезд к этой территории.

Заместитель директора по связям с общественностью регионального оператора по утилизации твердых отходов «Нижэкология-НН» Марина Баширова рассказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что работы финансируются из бюджета, поэтому нижегородцы должны быть не заинтересованы в том, чтобы кто-то сваливал мусор в не отведенных для этого местах, поскольку потом всем придется платить за генеральную уборку.

Добавим, что ликвидация проходит за счет региональных субсидий в размере 9,5 миллионов рублей.

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