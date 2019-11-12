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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Обманутые дольщики ставят под сомнение информацию о массовом протесте жителей Новинок

Они говорят, что не видели трех тысяч подписей, собранных оппонентами.

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Дольщики масштабных долгостроев «Окский берег» и «Новинки Smart City», расположенных на территории этого сельсовета, ставят под сомнение информацию о массовом недовольстве, которое коренные жители Новинок якобы выражают по поводу решения и присоединении к Нижнему Новгороду.


Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал представитель инициативной группы дольщиков, поддерживающих решение о присоединении, Андрей Белов.

Собеседник «ЪFM Нижний Новгород», в частности, подтвердил, что на прошлой неделе была выставлена палатка для сбора подписей за проведение референдума по вопросу о присоединении Новинок к областному центру, но при этом, по его словам, сборщики подписей агитировали против присоединения. Таким образом, непонятно, под чем подписывались жители Новинок – под требованием провести референдум или под заявлением против решения о присоединении. Кроме того, по словам Андрея Белова, его главный оппонент Рустам Жалялотдинов говорит о трех тысячах подписей, якобы собранных возглавляемой им инициативной группой, но ни сам Андрей Белов, ни его единомышленники этих подписей не видели, что дает им основание усомниться в таком значительном числе подписантов.

В свою очередь, дольщики жилых комплексов в Новинках говорят о собранных ими примерно двух тысячах подписей в поддержу решения о присоединении этого сельсовета к Нижнему Новгороду.

Напомним, что сегодня Рустам Жалялотдинов сообщил «ЪFM Нижний Новгород», что его инициативная группа обратилась в Богородскую прокуратуру с заявлением о нарушениях, которые, как они считают, были допущены при проведении общественных слушаний о присоединении Новинок к областному центру. Заявители просят проверить законность действий организаторов слушаний и законность результатов слушаний, указывая, в частности, что вопрос, обсуждавшийся на слушаниях, не был вынесен на голосование.

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