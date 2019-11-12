Жители Новинок продолжают борьбу против присоединения к Нижнему Новгороду Они пожаловалась в прокуратуру на проведение общественных слушаний.

Жители Новинок обратились в Богородскую прокуратуру с заявлением о нарушениях, которые, по их мнению, были допущены при проведении общественных слушаний о присоединении сельсовета к Нижнему Новгороду.

Эти слушания были проведены 10 октября, в день приезда в Нижегородскую область Владимира Путина, и носили, как считают участники инициативной группы жителей Новинок, формальный, галочный характер Заявители просят проверить законность действий организаторов слушаний и результатов слушаний.

О подаче заявления в прокуратуру «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщил руководитель инициативной группы Рустам Жалялотдинов.

Он также передал редакции «ЪFM Нижний Новгород» копию документа, в котором утверждается, что обсуждаемый на слушаниях вопрос не был вынесен на голосование. Ранее активисты говорили также, что на слушаниях не было дано конкретных и ясных ответов на их вопросы о том, как изменятся налоги и тарифы после присоединения Новинок к областному центру, и что будет с социальной инфраструктурой.

Напомним, что ранее инициативная группа обратилась в Администрацию Президента РФ, в Общественную приемную Владимира Путина, к губернатору Нижегородской области, мэру Нижнего Новгорода, главе Богородского района и к депутатам разных уровней. Активисты собрали также документы, необходимые для создания территориального общественного самоуправления, и направила их в органы местного самоуправления, подчеркнув, что намерена бороться за свои законные права всеми законными средствами.

Рустам Жалялотдинов также заявлял «ЪFM Нижний Новгород», что собрано около 3 тысяч подписей за проведение референдума о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду. При этом дольщики расположенных на территории сельсовета масштабных долгостроев ЖК «Окский берег» и «Новинки Smart City» заявили о собранных ими более 2 тысячах подписей в поддержку присоединения Новинок к областному центру.