Прокуратура запросила реальные сроки полицейским, подозреваемым в пытках жителя Нефтекамска

В Янаульском районном суде Башкирии прошли прения по делу о пытках, примененных полицейскими уголовного розыска Нефтекамска в ноябре 2016 года к местному жителю Венеру Мардамшину. На скамье подсудимых находятся бывший начальник городского уголовного розыска Ильвир Сагитов и бывший старший оперуполномоченный Радим Хайруллин. Им инкриминируют превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ст. 286 УК РФ).

Гособвинитель, как сообщает организация «Комитет против пыток», попросил приговорить Ильвира Сагитова к восьми, Радима Хайруллина — к семи с половиной годам лишения свободы.

Юрист Венера Мардамшина, представитель «Комитета против пыток», Евгений Литвинов, в свою очередь, затребовал для каждого из обвиняемых по 10 лет колонии, а также предложил лишить их званий и госнаград как лиц, дискредитировавших службу в системе МВД России.

Подсудимые вину не признают. Их дело слушается в суде во второй раз. В июне 2018 года Нефтекамский городской суд полностью оправдал полицейских, но этот приговор был отменен Верховным судом Башкирии. Дело тогда направили на новое рассмотрение. При этом по ходатайству и. о. председателя Нефтекамского городского суда Александры Акуловой Верховный суд изменил территориальную подсудность дела, так как подсудимые длительное время работали в Нефтекамске и могут иметь влияние на местных судей.

На первом процессе гособвинение просило для Ильвира Сагитова шесть лет колонии, для Радима Хайруллина — четыре с половиной. То есть в новом судебном разбирательстве прокуратура заняла более жесткую позицию.

Венер Мардамшин был задержан 10 ноября 2016 года, в день сотрудников правоохранительных органов, по подозрению в похищении местной предпринимательницы Фирузы Насыровой, совершенном в ноябре 2015 года, а также краже у нее телефона Iphone-5.

Задержанный подвергся истязаниям: его заковали в наручники, надели на голову пакет, а позже, в помещении городского опорного пункта, избивали дубинками, растягивали его тело и пытали электрошокером в расчете на признательные показания.

При этом во время пыток, сообщали в организации «Комитет по предотвращению пыток», полицейские употребляли алкоголь и отвечали на телефонные поздравления с профессиональным праздником.

У потерпевшего была диагностирована сочетанная черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом позвонка, ушибы и внутреннее кровотечение.

В суде экс-полицейские заявили, что в пытках не участвовали, а потерпевшего в тот день вообще не видели.

Влада Шипилова