На выкуп трех аварийных домов в Ростове выделят 23 млн рублей

В Ростове на выкуп квартир в трех аварийных домах в центре города направят 23,1 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. Из них 14,5 млн руб. выделят из резервного фонда регионального бюджета. Еще 8,6 млн руб. добавит сам город.

«За эти средства у собственников будут выкуплены помещения, расположенные в трех аварийных домах в центре города», — говорится в сообщении.

Жильцы из этих домов уже расселены, так как техническое состояние строительных конструкций и инженерных сетей зданий находится в ветхом состоянии.

Дарья Голякова